¡Fuerza, profe! ¿Cuál fue el motivo personal por el que Osorio no viajó con Nacional a la Florida Cup?

El 2019 no fue un año nada fácil para el conjunto verdolaga. Los resultados dejaron dudas y las críticas no hicieron falta. Y es que no cumplieron con las expectativas ni en Copa Libertadores, ni en Copa Sudamericana, ni en Liga Águila ni en Copa Águila. Razón por la que para el 2020 esperan mejorar la imagen. Para ello, desde ya se preparan y ultiman detalles. Sin embargo, sufrirán una baja sensible previo al inicio de las competiciones, ya que Juan Carlos Osorio no viajó con Atlético Nacional a pretemporada en Estados Unidos.

Después de presentar los refuerzos, el Rey de Copas disputó algunos amistosos contra Rionegro Águilas. Ahora, viajó a territorio norteamericano para afrontar la Florida Cup. Allí, medirá fuerzas ante Palmeiras y Corinthians de Brasil.

¿Por qué Juan Carlos Osorio no viajó con Atlético Nacional a pretemporada para la Florida Cup?

A través de un comunicado emitido en redes sociales, al club antioqueño reveló la verdad de lo acontecido. Asimismo, aclararon que dependerá de cómo avance la salud de su padre para conocer el día en el que se trasladaría a Estados Unidos para ponerse al frente del equipo.

"El profesor Juan Carlos Osorio no hará parte de la delegación que viajará esta tarde a Estados Unidos para continuar con la pretemporada y afrontar la Florida Cup, torneo en el que Atlético Nacional jugará contra Palmeiras y Corinthians de Brasil.

El director técnico de Atlético Nacional se quedará en el país debido a asuntos familiares y la salud de su padre. De acuerdo a la evolución de la misma, se definirá el día en que el estratega Verdolaga se traslade a territorio estadounidense para continuar con la pretemporada del equipo"

