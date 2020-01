¡Grosero error de David Ospina lleva a la derrota del Napoli!

El arquero le aguó la tarde a los napolitanos con una salida en falso. Video: error de David Ospina para gol del Lazio ante Napoli.

Todos los fanáticos del cuadro de 'Los azules' se llevaron las manos a la cabeza.

Ospina volvió como titular, con la confianza de Gennaro Gattuso tras la ausencia obligada de Alex Meret, pero regaló el gol con el perdió su equipo a escasos 7 minutos del pitazo final.

Una cadena de equivocaciones llevó a que el arquero se encontrara de frente con Ciro Immobile. Su salida a destiempo hizo que la anotación del Lazio sea una mezcla entre gol y autogol por parte del cuadro napolitano.

David Ospina with a shocker of all shockers.

Ciro Immobile gets his 20th goal and punishes Napoli.

Lazio 1-0 Napoli.

— Matteo Bonetti (@BonettiESPN) January 11, 2020