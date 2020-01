¡De locos! Atlético eliminó al Barcelona en un partido que tuvo de todo (2-3)

Un partidazo por donde se le mire. No solo por los equipos en cancha, Barcelona y Atlético de Madrid, sino porque en el horizonte esperaba en la final el Real Madrid.

En Arabia Saudita, el furor en las tribunas era uno solo: Lionel Messi. El argentino fue ovacionado cada vez que la tocó, aunque no le alcanzó para que el Barça se fuera adelante en el primer tiempo. Aunque el equipo culé fue superior a los colchoneros, la primera mitad terminó sin goles.

Sin embargo, el segundo tiempo tuvo otro tinte. En apenas 17 segundos, Koke enmudeció las tribunas al anotar el 1-0 a favor de los colchoneros. Los árabes, a favor del Barça, no lo podían creer.

⚽ ¡Así fue el primer gol del partido! ⚽ Salió dormido el Barça y Koke los despertó a los 20 segundos del 2T 😱 #Barcelona 0-1 #Atlético#SupercopaEnDIRECTV 🏆🇪🇸 pic.twitter.com/r7jToGTJek — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) January 9, 2020

Pese a la desventaja, el Barcelona nunca se fue de partido. Cinco minutos después del gol rojiblanco, Lionel Messi equilibró las cargas. De derecha, pasando por donde no había lugar del mundo, el argentino empató el juego.

Con este gol de Messi, el 2020 queda oficialmente inagurado. pic.twitter.com/RgX08ED7lG — Yoell's (@yoeldemian2) January 9, 2020

Barcelona fue una aplanadora a partir de allí. Atlético de Madrid no aguantaba el ritmo que le proponía el cuadro blaugrana. Messi continuaba intratable y puso el 2-1 con un gol de antología. A pesar de ser un gol precioso, el VAR evidenció una mano sutil y el gol fue anulado.

Atlético no aprovechó el guiño del destino. Un minuto después del gol anulado a Messi, Luis Suárez cabeceó con fuerza, obligando a Jan Oblak a destacarse con una gran atajada. Sin embargo, el rebote le quedó servido a Antoine Griezmann, quien de cabeza puso el 2-1.

El gol de Griezmann … pic.twitter.com/k0snRQrkDu — TodoTradeo (@todotradeo) January 9, 2020

Cuando el Atlético no tenía por donde, un descuido defensivo del Barça permitió que prosperara un contragolpe. El portero Neto bajó al delantero rojiblanco y el juez marcó penalti. Morata tomó el balón y lo transformó en gol.

Barcelona sintió el golpe y de hecho, un penalti no dado al Atlético por mano de Gerard Piqué no fue sancionada por el juez, apoyándose en el VAR. No obstante, el Aleti no bajó los brazos y a la siguiente jugada se puso adelante con gol de Ángel Correa.

Correa dismantles Barcelona.

Atletico Madrid takes the lead

Varca 2-3 Atletico pic.twitter.com/5f9J3cDLFk — ANGEL TOPEDO 🤺 (@ThoughtPillow) January 9, 2020

La final se disputará el domingo, en Yeda.