Nairo Quintana posó con el uniforme de su nuevo equipo para 2020 e hizo un llamativo mensaje

El pedalista colombiano afronta una nueva etapa tras el comienzo del 2020. De esta manera, Nairo Quintana posó con el uniforme de su nuevo equipo Arkéa Samsic.

El boyacense estuvo desde el año 2012 con el equipo español, Movistar Team. Allí, aumentó significativamente el palmarés de su carrera, destacando triunfos importantes como El Giro de Italia en 2014 y la Vuelta España de 2016, entre otras victorias.

Las últimas temporadas de Quintana con el Movistar no contaron con mucha suerte, por lo que decidió buscar nuevos rumbos para 2020. Así, llegó a Francia junto a su hermano Dayer Quintana, quien corrió su última sesión en el equipo Neri Sottoli-Selle Italia-KTM y su gregario estrella Winner Anacona, quienes ayudarán a Nairo a conseguir varios objetivos planteados planteados por el equipo en el calendario francés. Pero como todos los años, habrá uno en específico, el Tour de Francia que se ha hecho esquivo para el nacido en Cómbita.

De esta manera, te presentamos las mejores fotos de Nairo Quintana con uniforme de su nuevo equipo Arkéa Samsic, en las que se puede ver al colombiano junto a su compañeros de equipo, Warren Barguil, Nacer Bouhanni, Diego Rosa, entre otros.

Nairo Quintana season 2020 the beginning of our common story pic.twitter.com/FhTz6WajlA

