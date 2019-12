¡Le dio con todo! Director del Movistar reveló la verdadera razón de la salida de Nairo Quintana

Uno de los grandes movimientos en el ciclismo tuvo como protagonista a un colombiano. De hecho, las especulaciones no tardaron en aparecer. Y es que, después de varios años, el boyacense abandonó las filas del Movistar Team. Por eso, con el objetivo de poner punto final a los rumores, Eusebio Unzué reveló la razón de la salida de Nairo Quintana.

Sin embargo, también hubo espacio para los halagos. El director del Movistar, en entrevista para El Confidencial, le dedicó unas grandes palabras al colombiano. De hecho, expresó la confianza que tenía en él. Además, reveló lo que transmitía y cuál era su verdadero fuerte.

“Cuando ves lo que ha supuesto para un país como el suyo…sentirnos partícipes del renacer del ciclismo latinoamericano es muy gratificante. Nos ha dado una solidez buenísima. Allá donde ibas con él sabías que era un hombre con capacidad de obtener resultados. Transmitía tranquilidad, sobre todo cuando la carrera picaba para arriba porque era un gran escalador”

Eusebio Unzué reveló la razón de la salida de Nairo Quintana ¿Qué dijo?

En medio de los elogios, aparecieron unas fuertes palabras. Allí, el director del Movistar dio a entender cuál fue la mayor debilidad del colombiano. Asimismo, dejó clara la razón por la que abandonó las filas de la escuadra.

"Nairo ya no está para pelear las grandes vueltas. Hace unos años marcaba la diferencia en la montaña. La lucha contra el crono le apartó de cosas mayores, pero siempre las estuvo acariciando. No está con nosotros porque creemos que su momento para pelear por las grandes generales pasó, no por otra cosa”

