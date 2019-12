"Gran jugador, pero una porquería para tomar selfies", le dicen a Yerry Mina por particular foto

Uno de los puntos altos para el fútbol colombiano en el 2019, sin lugar a dudas, fue 'el Obelisco'. El central elevó, considerablemente, su nivel y se ganó un lugar en la titula del Everton. De hecho, se convirtió en uno de los referentes en defensa. No en vano, los aficionados del club lo siguen a donde va. Prueba de ello fueron los comentarios a Yerry Mina por particular foto con un hincha.

Su paso por el Barcelona no fue el mejor. Razón por la que no dudó un segundo en tomar nuevos aires. En la Premier League se afianzó en el once inicial. Así lo demuestran los números. Y es que en lo que va de la temporada, ya suma 16 partidos disputados. Dichas estadísticas, lo han llevado a ser convocado por Carlos Queiroz para la selección Colombia.

En redes sociales se hizo viral una imagen que tuvo como protagonista al jugador cafetero. Allí, el resultado no fue el esperado, ya que si bien accedió a la fotografía, ni él ni el hincha salieron de la mejor manera. Por eso, las burlas no se hicieron esperar. Incluso el aficionado, entre risas, se pronunció.

"Yerry Mina intentó usar mi teléfono. Gran jugador, pero una porquería para las selfies"

Yerry Mina tried to use me phone. Great player shite as selfies 😂😂😂😂 pic.twitter.com/BdWABrmxoy — Michael Murphy (@mickmurphy1878) December 21, 2019

