Después de ganar Wimbledon y US Open, ¿qué deben corregir para soñar con coronarse campeones de los cuatro grandes del tenis en 2020?

Juan Sebastián Cabal: Siempre habrá algo por corregir. Tenemos que seguir mejorando, pulir y afinar detalles. Ojalá podamos ganar Wimbledon, US Open, Roland Garros, Australian Open, Olímpicos, los nueve Masters 1000 y todo lo que se venga. Con esa ilusión es que uno se prepara. Sabemos que no es nada fácil, pero nos mentalizaremos porque queremos hacerlo y esperamos seguirle dando muchas alegrías a Colombia.

¿En 2020 será posible superar lo hecho en 2019 o pasarán varios años para volver a tener un gran año como el que termina?

Robert Farah: Ojalá podamos seguirle dando triunfos al país. Si me garantizan que todos los años voy a ganar dos Grand Slams y tres torneos ATP, lo firmo de una. Incluso, si me garantizan así sea un Grand Slam o un Master 1000 al año, también lo hago. Lo que no puede suceder es que la gente se acostumbre y piense que con una varita mágica se gana, porque no es así. Hay un trabajo muy grande detrás y ojalá lo podamos lograr. Las generaciones próximas tienen un camino largo. En el momento, aún no hay nadie cerca de ganar un Grand Slam, porque eso es muy difícil, pero tienen un excelente trabajo por delante y se puede conseguir. Daniel Galán juega muchísimo y puede llegar a hacer grandes cosas en el tenis y ojalá tenga un proceso muy bueno para hacerlo realidad.

