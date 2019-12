¿Es consciente de que a tan corta edad (22 años) ya es visto, junto con Egan Bernal, como una de las promesas hechas realidad del ciclismo colombiano?

Sí, ya soy consciente de ello. Gracias a Dios tuve un año bueno y de calidad en el que aprendí y me afiancé más. Sin embargo, el camino es largo y mi meta es seguir mejorando año a año. Me gusta ir con calma y progresar de a poco y sin presión.

Después de haber ganado una etapa en La Vuelta a España, ¿se ve con serias posibilidades de ganar una grande en 2020?

Creo que el próximo año sí podría pelear por ganar una gran vuelta, pero la verdad me gustaría hacer un calendario en el que me proyecte a tener otro tipo de carreras como clásicas, carreras de una semana, el mundial y los olímpicos. En el 2020 no me hace tanta ilusión hacer podio en el Giro de Italia, Tour de Francia o Vuelta a España, sino en estas carreras que mencioné.

Cayetano Sarmiento y Carlos Betancur fueron ciclistas que ganaron grandes vueltas en categorías menores, pero con el paso del tiempo dejaron de figurar, ¿por qué cree que pasó esto con ellos y con otros que quedaron en promesas?

El ciclismo a veces pone caminos muy difíciles. Nunca sabemos la vida personal de los otros ni qué problemas familiares pasan o si tienen alguna lesión grave. Muchas veces el ciclismo solo se basa en las tres grandes y puede que hayan tenido algo que los afectó y que haya influido de tal manera que no les permitió alcanzar el nivel tan alto como Nairo Quintana o Rigoberto Urán. La vida personal, social y las lesiones afectan y, en muhas ocasiones, no permiten llegar lejos.

¿Cuál generación dará más frutos? ¿La de Nairo y Rigo o la que viene con Egan e Higuita?

Es una pregunta bastante difícil. Somos muy jóvenes y nos estamos proyectando de a poco. Indudablemente, la generación que viene es fuerte. De hecho, también incluyo a ‘Supermán’ López y a Fernando Gaviria. Cada generación del ciclismo va mejorando año tras año, y de seguro la camada liderada por Egan y Dani Martínez dará de qué hablar porque se aprende más y más. En conclusión, pensaría que sí dará más resultados.

¿Cree que la generación dorada del ciclismo permitió que los grandes equipos se fijaran en ciclistas colombianos como usted que llegó al EF Education First?

Sí, claro. Esos pioneros como Mauricio Soler, Mauricio Ardila, Rigoberto Urán y Nairo Quintana abrieron una senda muy importante para nosotros en el ciclismo europeo. Fue gracias a ellos que ahora los equipos se fijan mucho en los jóvenes colombianos como yo y otros.

