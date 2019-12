En el marco del evento del 'Deportista del Año 2019' de El Espectador, PUBLIMETRO habló con una de las referentes de la selección Colombia y del fútbol nacional. Catalina Usme habló sobre varios temas, pero hizo especial énfasis en el futuro del fútbol profesional femenino en el país. Recordemos que en los últimos meses se generó un gran revuelo porque, aparentemente, no se llevaría a cabo la liga.

¿Sabe si el fútbol femenino está dentro de los nuevos contratos de la Dimayor?

Tiene que estar. Ya no es si ellos quieren meternos o no por su voluntad, ya hay exigencias de Fifa o Conmebol. Es que se necesita plata. A los clubes les queda difícil porque el fútbol femenino no da ingresos. Si no hay un patrocinador que te sustente los sueldos, ¿de dónde sale esa plata? Creo que le están dejando toda la responsabilidad a los clubes. Entonces el llamado de atención también es para la empresa privada para que se meta.

¿El triunfo del fútbol femenino en 2019, por sobre el masculino es un argumento más para pelear por esos recursos?

Claro, es lo que he dicho siempre. Igualdad de oportunidades. No es igualdad salarial lo que queremos. Simplemente exigimos igualdad de oportunidades, que nos den la posibilidad de vivir de esto, de lo que nos gusta. Creo que también es una buena oportunidad de construir país.

Siga a Publimetro Colombia en Google News

También le puede interesar: