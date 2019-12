¡Otro top 10 rendido a sus pies! Alexander Zverev bañó en elogios a Juan Sebastián Cabal y Robert Farah

¿Qué diferencia a Alexander Zverev de los otros tenistas?

Cada quien es una persona única. Es imposible compararme con Roger Federer, Rafael Nadal u otros. Cada jugador tiene su propio estilo y todos creemos en la posibilidad de ganar siempre. En realidad no sabría responder, porque sencillamente, cada persona es diferente.

Toni Nadal dijo que la Next-Gen es un grupo de consentidos que le falta sufrimiento para llegar a la regularidad de Federer, Nadal y Djokovic, ¿está de acuerdo?

Ya los he derrotado a todos. Creo que solo me falta demostrarlo en los Grand Slams. Sin embargo, he ganado otros grandes torneos, fui campeón de tres Masters y un World Tour Finals, así que veremos qué pasa. Los muchachos de la Next-Gen están jugando muy buen tenis. Habrá que estar atentos para ver qué tan lejos pueden llegar.

¿Qué le molesta del nuevo formato de la Copa Davis?, ¿en algún momento podría cambiar de opinión y participar?

No estuve allá y esa fue mi respuesta. Debería preguntarle a los tenistas que sí la jugaron. No puedo ser objetivo con este tema, pero siempre he dicho que la Copa Davis tiene mucha historia. La eliminatoria local y visitante era la verdadera Copa Davis. Por eso, con este nuevo formato, la alejaron un poco de todos. Antes se veían imágenes de estadios llenos, lo que era emocionante, sobre todo cuando jugabas lejos de casa, porque había miles de personas mirándote y animándote. Así que no sé, hay que preguntarle a los jugadores que la vivieron.

Cabal y Farah despertaron el amor y la pasión por el tenis en Colombia gracias a los buenos resultados, ¿qué opinión tiene de ellos?

Son la mejor pareja de tenis en el mundo y han ganado dos Grand Slams (Wimbledon y US Open), así que se convirtieron en deportistas muy especiales para Colombia y el mundo. En mi concepto son, probablemente, los mejores tenistas que he visto de Colombia. Es interesante ver el nivel en el que están, porque es un poco diferente a la manera en la que otros juegan. Son grandiosos.

