¡Sorprendió a todos! Sara López reveló qué quiere ser cuando no continúe como arquera

¿Esperaba convertirse en referente del deporte nacional y ganar todos los títulos posibles en su modalidad de tiro con arco compuesto?

Es loquísimo porque siempre soñé con ser alguien importante en el deporte que ayudara a cambiar la cara del país a nivel mundial y lo logré. De hecho, me estoy codeando con gente que admiro mucho y eso me hace sentir bien. A pesar de que soy Sara y gano cosas, uno ve en las noticias a otros deportistas que también brillan y admiro, y al momento de encontrarnos, me saludan, dicen que me vieron en televisión y eso me hace sentir igual de importante que ellos. Gracias a Dios tengo el honor de haber conseguido todas las medallas que en mi modalidad puedo ganar. Las completé hace poco en los Juegos Panamericanos.

¿Cómo ve el presente y futuro del tiro con arco compuesto, teniendo en cuenta que es un deporte al que no se le hace tanto despliegue?

Ha crecido muchísimo. De hecho, somos de los más fuertes a nivel mundial. Tristemente, somos poco reconocidos y dejados atrás, a la sombra del tenis, fútbol y ciclismo, pero tenemos todos los títulos para ser comparados con ellos y ser un deporte nacional. Infortunadamente, no lo somos, pero el plan es seguir trabajando para que en unos 10 años, tiro con arco sea más importante.

En los próximos años, ¿podríamos verla vinculada con la parte dirigencial del deporte para ayudar a potenciar el tiro con arco?

No, estudio medicina y mi objetivo es verme como una doctora, específicamente como una de las mejores cirujanas pediátricas del país. Siempre he querido dejar un legado en Colombia, ya lo hice en materia deportiva, y ahora quiero ser una buena pediatra y cambiar la vida de muchos niños.

¿Qué viene para el 2020?

El año que viene será muy importante porque tengo la posibilidad de ir a los Juegos Mundiales. Además, será la primera vez que se puede clasificar como equipo, así que el objetivo será estar presentes tres mujeres y tres hombres.

Siga a Publimetro Colombia en Google News

También le puede interesar: