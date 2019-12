Una etapa del Tour de Francia y el Campeonato Contrarreloj en Colombia fueron sus máximas conquistas, ¿qué balance hace de su carrera?

Feliz por todo lo que hice en el ciclismo. No me arrepiento de nada. Creo que llegué hasta donde tenía que llegar. Fue una carrera muy bonita a pesar de los inconvenientes que tuve, pero la disfruté mucho. Le agradezco a Dios por esa oportunidad que me brindó durante estos 12 años de profesional. Ahora es momento de cerrar la página y pensar en nuevas cosas

¿Ahora qué se viene? Lo vimos incluso entre los candidatos en la pasada jornada electoral

Quiero aportarle mucho al deporte del Valle. Además de la tienda, tengo como objetivo brindarles mi experiencia y ayudar a los deportistas de la ciudad a través de la Gobernación. Hay muchos proyectos en camino. Siempre me ha gustado darle la mano a los jóvenes y a los que nos representarán en el futuro. Además, dedicarme a la tienda, disfrutar de mi familia y comer todo lo que antes no podía. De hecho, ahora disfruto de la bicicleta incluso más que cuando era ciclista porque en ese entonces tenía mucha presión.

¿Cree que falta apoyo dirigencial y gubernamental para el ciclismo?

Sí, claro, muchísimo. Colombia es potencia a nivel mundial en ciclismo y, desafortunadamente, no hay suficientes escuadras. De hecho, en 2019, se acabaron tres equipos para formar uno, lo cual es triste porque mucha gente se quedó sin trabajo.

¿Le gustaría seguir vinculado en la política?

Sí. La verdad es que me gusta mucho porque si se usa para bien, se puede ayudar a muchísimas personas. Cuando empecé en el ciclismo, más de uno me extendió su mano y es algo que quisiera retribuir. Por medio de la política, si uno la trabaja bien, seguro que uno puede hacer cosas grandes.

Después del brillante 2016, lo catalogaron como una de las figuras del ciclismo colombiano, de haber continuado, ¿hubiera sido así?

No, lo que hice en el ciclismo, se hizo. Eso sí, nunca me iba a ganar un Tour de Francia o un Giro de Italia o una Vuelta a España porque era mentira. Por mucho, si hubiera seguido en el ciclismo, hubiera ganado una etapa en cada una de las tres grandes. Además, desde 2017, venía con problemas de salud. Fueron muchos factores los que se atravesaron en el camino, que la gente desconoce y solo decía que ya estaba acabado.

¿Qué decirle a quienes piden resultados y critican sin saber lo que vive el ciclista?

Los invito a que salgan a montar bicicleta, pero no solo una o dos horitas, sino que hagan una semana de 24 horas y que compitan para que se den cuenta de la adrenalina que sentimos nosotros cuando estamos allá.

¿Quién lo marcó a lo largo de su carrera como ciclista?

Vicente Reynés fue compañero mío y una persona con la que me identifiqué. Fue muy servicial, me enseñó mucho en Europa, me dio la oportunidad y me abrió las puertas de su casa. Por eso, siempre le agradeceré. Fue muy bueno conmigo no solo en lo profesional, sino también como amigo.

¿Se le juzgó y señaló muy rápido luego de conocerse sobre su supuesto dopaje, que, posteriormente, lo llevó a tomar la decisión de retirarse del ciclismo?

Lo que pasó ya todos lo saben. Se dio a conocer un control adverso de dopaje, pero no se puede juzgar sin saber cómo son las cosas. Desafortunadamente, la gente cree lo que ve en televisión. Sin embargo, estoy seguro de que quienes me conocen y crecieron a mi lado saben qué clase de persona soy y hasta dónde soy capaz de llegar. Los que me critican son personas aficionadas de moda y que no tienen idea de ciclismo. No en vano, Rigoberto Urán y Egan Bernal me respaldaron y enviaron sus videos cuando estaba en campaña política, aún cuando son ajenos a eso. El hecho de tener la amistad de ellos deja mucho que pensar. Por eso, lo único que en verdad me ha preocupado es lo que piense mi familia y mis verdaderos amigos. La gente que critica por las redes sociales se esconde detrás y no son capaces de decirlo en la cara. Razón por la que a esas personas las invito a que cuando me vean, me digan todo de frente.

¿Cuál generación dará más frutos? ¿La de Nairo, Rigo y Gaviria o la que llega con Egan, Higuita y Supermán?

Viene gente atrás muy dura. Nairo y Rigo son excelentes corredores y lo que han hecho ha sido gigante, marcando la historia de Colombia, pero vienen otros muy fuertes como Egan, Higuita, Daniel Martínez y Álvaro Hodeg. Seguramente tendremos ciclismo colombiano de alto nivel por años en Europa.

¿Qué se siente ser la imagen y recibir el apoyo para abrir su primera tienda de una reconocida marca como Specialized, cuyo lema es ‘siempre trabajamos con los mejores’?

Estoy muy contento. Specialized siempre me ha gustado. Tuve la oportunidad de usarla y es una marca buenísima. Por eso decidí tomarla. Eso sí, espero vender como un berraco. Será algo nuevo para mí y mi familia, pero trabajaremos juntos por algo que nos apasiona que es montar en bicicleta.

¿Tiene planeado abrir más tiendas?

Claro, esto tiene que crecer. Es una experiencia nueva y bonita. Además, lo veo como un reto personal. A veces las cosas saldrán, otras veces no, pero lo importante es que la conciencia quede tranquila y siempre prosperar.

