DT del Granada despidió a Adrián Ramos, que se acerca más al América

El retorno de Adrián Ramos al América de Cali es un secreto a voces. El delantero, campeón en 2008 con el conjunto escarlata, tiene arreglado su contrato para ser el refuerzo estelar del campeón colombiano en la Copa Libertadores.

Lo único que falta es su desvinculación del Granada español, algo que parece estar cada vez más cerca. El colombiano le marcó dos goles entre semana al Hospitalet, por la Copa del Rey. Ese rendimiento hizo que se dudara del regreso de Ramos a Colombia.

Entrenador del Granada despidió a Adrián Ramos

Sin embargo, ahora el entrenador del equipo español, Diego Martínez Penas, dio a entrever en rueda de prensa que Adrián Ramos se marcha. Su mensaje fue de despedida a un futbolista que catalogó como gran profesional.

"A Adrián Ramos siempre le estaremos agradecidos no solo por lo profesional sino también por lo personal. Nos ha dado mucho deportivamente. Estoy eternamente agradecido no solo por el gol del Albacete sino porque nos ha dado muchas cosas que a lo mejor no ven", aseguró Martínez Penas.

El próximo partido del Granada será este viernes ante el Éibar, por la fecha número 18 de La Liga. Allí se verá si Ramos juega, o si ya empaca maletas para Cali.

Siga a Publimetro Colombia en Google News

También le puede interesar: