¡Todo en paz! Empate sin goles entre Barcelona y Real Madrid

El Clásico que más se pospuso un día se disputó. Con la incertidumbre sobre lo que pudiera pasar dentro y fuera de la cancha, por las amenazas de disturbios, la pelota rodó en el Camp Nou.

Resumen Barcelona vs Real Madrid

Los primeros minutos tuvieron una tensa tranquilidad, como con los protagonistas en un letargo. Como en un combate de boxeo, ambos íntimos rivales se tantearon. A partir de los diez minutos comenzaron las emociones.

El primero en avisar fue el Barcelona, aunque desaprovechó un par de contragolpes. A partir de ahí, el Real Madrid fue quien consiguió el dominio del juego. Desde el mediocampo comenzó el acoso al Barça, que derivó en dos llegadas de mucho peligro. Ambas, extinguidas por Gerard Piqué, una de ellas sobre la línea.

Barcelona, atado de pies y manos, no podía salir de la presión merengue. Cuando lo logró, Messi tuvo el gol, pero Sergio Ramos lo salvó en la línea. Uno a uno en oportunidades claras de gol.

El remate del primer tiempo favoreció al Real Madrid una vez más, superior en el primer tiempo. Sin embargo, el club merengue no pudo reflejar esa supremacía en el resultado y al descanso iban empatado sin goles.

En la segunda mitad, la tónica se mantuvo en el desarrollo del juego. Luego de un tímido intento culé por salir de la presión blanca, una vez más el Madrid comenzó a hacer su juego. Asimismo tuvo llegadas para liquidarlo, pero le faltó ese 'killer' que solía ser Cristiano Ronaldo.

¡Por fin gol merengue! De derecha, Gareth Bale superó al inexpugnable ter Stegen. Sin embargo, al revisar la jugada en el VAR, se notó que el asistente del gol, Ferland Mendy, estaba adelantado.

Poco a poco, el clásico más esperado de los últimos tiempos, por la amenaza de no jugarse, terminó en empate. Real Madrid hizo todo, menos el gol. Barcelona no estuvo a la altura, pero no perdió.