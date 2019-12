El desgarrador llanto de Roger Federer luego de saber que no jugaría en Bogotá por el toque de queda

Sin lugar a dudas, uno de los eventos deportivos que más miradas se robó tuvo como protagonista a Su Majestad. Y es que después de siete años, regresó a Colombia. La intención era jugar un partido de exhibición contra Alexander Zverev. Sin embargo, no sucedió. Por eso, el llanto de Federer tras saber que no jugaría en Bogotá rompió los corazones de sus seguidores.

El mejor tenista de la historia dejó ver su lado más sensible. En medio del documental "Everywhere is Home", realizado por Team8, se observó la reacción del suizo luego de conocerse que no disputaría el encuentro por un toque de queda anunciado por las autoridades. De hecho, a través de su cuenta de Twitter, Roger Federer le envió un mensaje a los colombianos.

I am heartbroken for the people of Bogota. Due to the curfew tonight, unfortunately we could not put on the match I have waited so long for… — Roger Federer (@rogerfederer) November 23, 2019

I promise everyone Sasha and I will be returning in the future to give our Colombian fans the chance to see us play.

With such great and lasting memories from my 2012 tour to Bogota I can’t wait to make that happen again. — Roger Federer (@rogerfederer) November 23, 2019

Así fue el llanto de Federer tras saber que no jugaría en Bogotá por el toque de queda

En medio del documental, el suizo habló por lo acontecido. Allí, afirmó que "tuvo un pequeño colapso, ya que no iba a ser el partido soñado que se suponía debía haber sido". De igual manera, expresó que "sentía cómo todo se desmoronaba". De hecho, dijo que "cuando regresó al vestuario estaba emocionalmente muy golpeado".

Nosotros también estuvimos muy tristes de no poder verlo en Bogotá 💔💔💔 Roger es un ser humano increíble, inspiracional y sensible #RF 💚 Posted by Carolina Ospina on Tuesday, December 17, 2019

Siga a Publimetro Colombia en Google News

También le puede interesar: