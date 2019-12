¡Valverde encontró su once ideal! Con estos jugadores, Barcelona quiere derrotar al Real Madrid

El bajo rendimiento del equipo, el estilo de juego no convincente y la Messidependencia generaron una gran molestia en la hinchada blaugrana. Sin embargo, por fortuna para Ernesto Valverde, poco a poco terminan las críticas. Y es que el principal señalado era, justamente, el director técnico del conjunto culé. (Encuentre más abajo la alineación titular confirmada de Barcelona vs Real Madrid por la fecha 10 de La Liga 2019/20)

La situación del equipo catalán no era el mejor. De hecho, eran más las dudas que las certezas. Pero la clasificación a octavos de final de la Champions League y el liderato en La Liga calmaron las aguas. Eso sí, lo más destacado fue que el entrenador encontró su once inicial. A pesar de que se ha visto en la obligación de realizar algunas variantes por lesión o sanción, la mayoría de nombres no ha variado.

Es así como, apostando a su mágico tridente conformado por Messi, Griezmann y Suárez, Barcelona espera dar un duro golpe en el Camp Nou. En caso de ganar, picará en punta y tomará una ventaja con relación a sus perseguidores. No obstante, aún resta bastante camino por recorrer.

Alineación titular confirmada de Barcelona vs Real Madrid por la fecha 10 de La Liga 2019/20

Marc-André ter Stegen; Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clément Lenglet, Jordi Alba; Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Frenkie de Jong; Lionel Messi, Antoine Griezmann y Luis Suárez.

