La regla que Conmebol anunció y luego no cumplió en el sorteo de eliminatorias rumbo a Catar 2022

Inició un nuevo proceso mundialista. Después de una larga espera, donde se disputó la Copa América en Brasil y diversos amistosos, se sortearon las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022. Razón por la que todas y cada una de las selecciones sudamericanas ya conocen su camino. Sin embargo, hubo un suceso que llamó la atención.

En la previa se había anunciado que el sorteo constaría de dos bombos con diez balotas. Esto garantizaba la mayor transparencia posible, aunque existía un condicionante. Las bolas de Brasil y Argentina tendrían colores y números especiales. El objetivo de ello era evitar que otro combinado se enfrentara a los dos gigantes en la misma ventana eliminatoria.

El primer bombo tendría el nombre de las selecciones. Allí, las bolas de Argentina y Brasil sería de color azul, anunció la Conmebol. El otro bombo tendría las posiciones del 1 al 10, con las balotas 4 y 5 de color amarillo, asignadas a gauchos y verdeamarelhos.

¿Cuál fue la regla que Conmebol anunció y no cumplió en el sorteo de las eliminatorias sudamericanas?

Todo estaba listo para realizarse de esa manera. No obstante, a pocas horas del inicio se cambiaron las reglas. Según informaron en TyC Sports, en medio de la emisión de Sportia, la Fifa no le permitió a Conmebol realizar el sorteo bajo ese condicionante, ya que no brindaba garantías ni transparencia.

Fue así como, en definitiva, las 10 escuadras fueron incluidas en un solo bombo. Eso sí, la más perjudicada fue Bolivia, quien medirá fuerzas frente a Brasil y Argentina en la dos primeras fechas.

Siga a Publimetro Colombia en Google News

También le puede interesar: