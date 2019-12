Millonarios compartió un recuerdo en redes sociales que llenó de nostalgia a sus hinchas

El 2019 no fue el mejor año para el conjunto embajador. A pesar de su excelente primer semestre, donde consiguió 50 puntos, la segunda parte del año dejó más dudas que certezas. De hecho, ni siquiera clasificaron a cuadrangulares y Jorge Luis Pinto dio un paso al costado. Sin embargo, es momento de pasar la página. Por eso, con el fin de demostrar que sueñan en grande, Millonarios compartió un recuerdo que llenó de nostalgia a hinchas, pero que esperan que se repita en 2020.

Sin lugar a dudas, la llegada de Alberto Gamero ilusiona a la afición azul. Y es que para nadie es un secreto que es uno de los mejores técnicos del fútbol profesional colombiano. Eso sí, aún se aguardan por los refuerzos de peso, ya que para algunos, la plantilla del club capitalino es muy corta y necesita jugadores en más de una posición. Además, porque ciertos futbolistas cumplieron su ciclo.

En redes sociales, Millonarios compartió un recuerdo que llenó de nostalgia a hinchas

Uno de los momentos más recordados para la afición embajadora se presentó el 16 de diciembre de 2012. Allí, en el estadio El Campín, derrotaron en la final al Independiente Medellín en cobros desde el punto penal y gritaron 'campeones' luego de 24 años. Recordemos que la última vez había sido en 1988. Razón por la que, teniendo en cuenta la fecha, compartieron aquel inolvidable acontecimiento.

Hoy son 7 años de aquel 16 de diciembre que quedará para siempre en nuestra memoria, de aquella atajada de Luis Delgado que nunca se borrará de nuestra mente, de la tan anhelada Estrella 14″

Las reacciones de los hinchas no se hicieron esperar. Ante dicha publicación, más de uno expresó que fue "el mejor día de su vida". Incluso, algunos afirmaron que lloraron y que siempre lo recordarán. Sin embargo, unos cuantos no desaprovecharon la oportunidad para criticar al equipo y decirle que "no era nada más que recuerdo" y que esperaban que en 2020 todo mejorara.

