¡Como todo un 'supermán'! Video del entrenamiento de Miguel Ángel López le da la vuelta al mundo

Sin lugar a dudas, el 2019 fue un año maravilloso para el ciclismo colombiano. Egan Bernal, Nairo Quintana, Sergio Higuita, Rigoberto Urán, Fernando Gaviria, entre otros, dejaron en alto el nombre del país. Eso sí, hubo un hombre que se robó las miradas por su alto rendimiento y constancia, demostrando por qué le dicen 'Supermán'. Por eso, un video del entrenamiento de Miguel Ángel López le da la vuelta al mundo.

El deportistas del Astana fue segundo en el Campeonato de Colombia Contrarreloj. De igual manera, se coronó campeón del Tour Colombia y de la Volta a Cataluña. Por último, ganó la clasificación de los jóvenes del Giro de Italia y el premio de la combatividad de la Vuelta a España. No en vano, se espera que en 2020 sea uno de los ciclistas que pelee mano a mano con los grandes.

A través de las redes sociales oficiales del Astana publicaron un video de 'Supermán' entrenando fuertemente. Allí, se ve cómo desde ya se prepara de cara a lo que se viene. Y es que, teniendo en cuenta sus buenos resultados, irá por el título en el Giro, Tour o Vuelta, dependiendo del calendario que elijan para el nacido en Pesca, Boyacá.

🏋🏻 @SupermanlopezN gets ready for the new season at our training camp in 🇪🇸. pic.twitter.com/AIsalaHXsv

— Astana Pro Team (@AstanaTeam) December 8, 2019