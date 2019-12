La regla del fútbol que reinventó Carlos Antonio Vélez en transmisión de América-Junior

La final entre América y Junior tuvo muchos ingredientes atractivos y novedosos. Desde el regreso de los Diablos Rojos a una final tras once años, hasta el uso del VAR por primera vez en el fútbol colombiano.

Sin embargo, sin querer queriendo, Carlos Antonio Vélez quiso añadir uno más. El comentarista oficial del partido por la señal de WIN Sports, analizó una jugada que pudo derivar en el 1-1 de la final, pero que Neto Volpi le atajó a Teófilo Gutiérrez.

La regla del fútbol que reinventó Carlos Antonio Vélez en la final América-Junior

En la secuencia, Daniel Moreno explotó el espacio de la defensa del América por derecha, centró a Teo y este no pudo anotar. No obstante, el comentarista afirmó que la jugada estaba viciada de nulidad porque Gutiérrez estaba adelantado al inicio de la misma.

Para Vélez, no importa que Teo no haya ido por la pelota o que el pase no haya sido para él. El periodista de WIN aseguró que al estar adelantado al inicio de la misma, su participación en toda la secuencia era inválida. Cuando Moreno lanzó el balón, el delantero juniorista ya estaba en posición lícita.

Por fortuna para el cronista, Volpi atajó la pelota y no hubo necesidad de acudir al VAR. Al comenzar el segundo tiempo, Carlos Antonio reculó y dijo que había posiciones a favor y en contra al respecto. Aunque la FIFA dice otra cosa, él continuó convencido de tener la razón.

