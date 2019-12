La peor noticia para Independiente Medellín. Luego de que se rumorara en la jornada del martes que Germán Ezequiel Cano había renunciado al Poderoso de la Montaña, se conoció la verdad y no fue tan así. No obstante, la modificación no es algo que consuele a los hinchas rojiazules.

Lo que en realidad ocurrió fue que el argentino le avisó al club que no renovará el vínculo, que termina este diciembre. De esta manera, se convertirá en agente libre y podrá negociar con cualquier equipo.

Germán Cano le avisó al DIM que no renueva y será jugador libre desde enero

Esto deja una luz de esperanza para el equipo antioqueño, que intentará convencer a Cano hasta último momento. No obstante, el delantero tiene intenciones de salir de país y su futuro pasa por la MLS de Estados Unidos.

Asimismo, otros equipos del país sueñan con poder contratarlo, aunque es difícil. La relación que tiene Cano con el equipo del pueblo hace que sea casi imposible que vista otra camiseta en Colombia que no sea la del DIM. Los más interesados en contratarlo son el Junior de Barranquilla y Atlético Nacional.

Antes de llegar a Independiente Medellín, Cano jugó en el Deportivo Pereira, donde se hizo a un nombre.

Siga a Publimetro Colombia en Google News

También le puede interesar: