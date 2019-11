Video de todos los goles de la Champions League ((hoy miércoles 27 de noviembre))

Culminó la quinta jornada de la Champions y, como siempre, dejó golazos y partidos dramáticos. También algunos equipos clasificados, como el Barcelona, mientras que algunos se despidieron de la competencia.

CHAMPIONS: Video de todos los goles de la jornada

GRUPO E

🇬🇧 Liverpool 1-1 Napoli 🇮🇹 (Dries Mertens 0-1 // Dejan Lovren 1-1)

POLÉMICO GOL DEL NAPOLI#ChampionsxFOX ¿Hubo falta sobre Virgil van Dijk? ¿Fuera de lugar? Tras la revisión del VAR, validan la anotación de Dries Mertens en Anfield pic.twitter.com/P7V3OUpRVD — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 27, 2019

¿HABÍA FALTA SOBRE MERTENS?#ChampionsxFOX GOL del Liverpool… Dejan Lovren empata la pizarra ante Napoli. El VAR lo validó ✅ pic.twitter.com/HmQ90jbzwA — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 27, 2019

🇧🇪 Genk 1-4 Salzburgo 🇦🇹 (Patson Daka 0-1 // Takumi Minamino 0-2 // Hee-Chang Hwang 0-3 // Mbwana Samata 1-3 // Erling Braut Haaland 1-4)

El gol que convirtió Takumi Minamino para el #RBSalzburg, que sueña con clasificar a los octavos de final de la #ChampionsLeague. pic.twitter.com/mmD88AjfzM — J.League Argentina (@JLeagueArgenti1) November 27, 2019

Acaba de pasar esto en la #champions gol anulado a Haaland por…?? Alguien me explica de qué sirve el VAR? pic.twitter.com/q1goRbwcEm — rep7il (@R7Toscano) November 27, 2019

GRUPO F

🇪🇸 Barcelona 3-1 Dortmund 🇩🇪 (Luis Suárez 1-0 // Lionel Messi 2-0 // Antoine Griezmann 3-0 // Jadon Sancho 3-1)

Se juntaron el 9 y el 10

Leo Messi sirve para el pistolero uruguayo, Luis Suárez, y le está dando más vida que nunca al Inter pic.twitter.com/GZKCedjiWO — Carlos Ayala Anaya (@ayalacarlosmx) November 27, 2019

Ahora fue de Luis Suárez al capitán Lionel Messi, anota el 2-0 a favor del Barcelona que gana cómodamente al equipo alemán pic.twitter.com/LZ6M1uZl7r — Carlos Ayala Anaya (@ayalacarlosmx) November 27, 2019

This goal and celebration from Messi and Griezmann.😍 pic.twitter.com/70bOEaDsIo — Stan (@FutbolStanV2) November 27, 2019

Jadon Sancho no podía irse del Camp Nou sin dejar rastros de su calidad. GOLAZO. 🔥🚀 Barcelona 3-1 Borussia Dortmund#ChampionsLeague #BarcaBVBpic.twitter.com/ZHL2CJitLS — Solo Fútbol Goles ⚽️♤♧ (@goles_solo) November 27, 2019

🇨🇿 Slavia Praga 1-4 Inter 🇮🇹 (Lautaro Martínez 0-1 // Tomas Soucek 1-1 // Romelu Lukaku 1-2 // Lautaro Martínez 1-3)

Slavia Prague 0-1 Inter (Lautaro Martinez) – Brilliant work from Lukaku to set up Lautaro and what a finish – pic.twitter.com/b2fJYvftc0 — InterYaSerieA (@ya_serie) November 27, 2019

LAUTARO GOLAZO. LUKAKU INCREDIBLE ASSIST pic.twitter.com/Z9NzquX4c0 — InterMemes (@Inter_Memes) November 27, 2019

GRUPO G

🇷🇺 Zenit 2-0 Lyon 🇫🇷 (Artem Dzyuba 1-0 // Magomed Ozdoev 2-0)

¡GOL DEL ZENIT! #ChampionsxFOX Artem Dzyuba remata de cabeza y deja sin posibilidades a Anthony Lopes Los jugadores del Lyon reclamaban una falta clara dentro del área que no apreció el VAR pic.twitter.com/u8lDV0Sc5S — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 27, 2019

¡GOL DEL ZENIT! #ChampionsxFOX Magomed Ozdoev sacó disparo fuera del área que se desvió en un defensor por lo que Anthony Lopes no pudo hacer nada para evitar el segundo de los rusos pic.twitter.com/PJrP5V47bk — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 27, 2019

🇩🇪 RB Leipzig 2-2 Benfica 🇵🇹 (Pizzi 0-1 // Vinicius 0-2 // Emil Forsberg 1-2 // Emil Forsberg 2-2)

¡SE ADELANTARON LAS ÁGUILAS! 🦅 #ChampionsxFOX ¡Apareció Pizzi en el Red Bull Arena y ya lo ganan los visitantes! 🇩🇪 RB LEIPZIG 0-1 🇵🇹 BENFICA pic.twitter.com/DSfhWoVtCl — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 27, 2019

¡GOL DE BENFICA! #ChampionsxFOX Después del resbalón de Klostermann, Carlos Vinícius se llevó el balón desde media cancha y definió de manera perfecta para vencer el arco de Gulácsi pic.twitter.com/nJpnSx0iQL — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 27, 2019

¡DESCUENTA EL LEIPZIG! #ChampionsxFOX Forsberg no perdona desde los once pasos para anotar el primero de los locales ¿Les alcanzará para empatar? pic.twitter.com/mL6oiwqUJ8 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 27, 2019

¡LO EMPATÓ EL LEIPZIG EN EL AGREGADO! #ChampionsxFOX Remate contundente con la cabeza de Forsberg a pase de Timo Werner para igualar el marcador en los últimos minutos pic.twitter.com/ctGNq9aj8V — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 27, 2019

GRUPO H

🇪🇸 Valencia 2-2 Chelsea 🇬🇧 (Carlos Soler 1-0 // Mateo Kovacic 1-1 // Christian Pulisic 1-2 // Daniel Wass 2-2)

¡LA TERCERA FUE LA VENCIDA!#ChampionsxFOX Carlos Soler llega de atrás, y por fin puede vencer la portería de Kepa. El gol del Valencia para abrir la pizarra ante Chelsea. pic.twitter.com/Z8kxx7HFgR — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 27, 2019

AL VALENCIA NO LE DURÓ LA VENTAJA#ChampionsxFOX Y segundos después… Mateo Kovacic empata el tanteador. Reacción rápida del Chelsea para que el croata ponga el gol en Mestalla. pic.twitter.com/9bo098Vwf1 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 27, 2019

POLÉMICO GOL DEL CHELSEA#ChampionsxFOX Con todo y tecnología, controvertida la anotación de Christian Pulisic para darle vuelta al Valencia. ¿Ves algo? – ¿Fuera de lugar?

– ¿Falta?

– ¿Nada? Todo lo que pasó en Mestalla pic.twitter.com/emNvvtQnqI — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 27, 2019

🎩 ¡SEÑOR GO-LA-ZO! ¡A QUITARSE EL SOMBRERO! 🎩#ChampionsxFOX ¿La habrá intentado así? ¡Qué importa! Dónde la puso Daniel Wass para poner el gol del empate de Valencia ante Chelsea 🎙 – @GusMenFox pic.twitter.com/xQyk8pCUgu — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 27, 2019

🇫🇷 Lille 0-2 Ajax 🇳🇱 (Hakim Ziyech 0-1 // Quincy Promes 0-2)

How did nobody snatch up Ziyech in the summer pic.twitter.com/cLlrObOtzZ — Simon Joseph Villiers (@simonjv91) November 27, 2019