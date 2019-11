Dimayor decide jugar la Liga Águila a pesar de las protestas en el país

¿El show debe continuar? Para la Dimayor, sí. El fútbol profesional colombiano está en etapas decisivas y no le importa terminar a como dé lugar. La sexta y última fecha de los cuadrangulares finales está pactada para disputarse entre semana, pero la disputa de los partidos se puso en entredicho ayer en la tarde, cuando la Policía Nacional sugirió aplazar la fecha de la Liga Águila por la situación de tensión social que está sufriendo el país. El link para ver EN VIVO Deportes Tolima vs Junior de Barranquilla GRATIS ONLINE lo encuentra más abajo.

Tras el pedido no oficial de las autoridades públicas, Dimayor no recogió el guante y lejos de ello, confirmó a los árbitros para los encuentros Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional, Deportes Tolima vs. Junior de Barranquilla, América de Cali vs. Independiente Santa Fe y Deportivo Cali vs. Alianza Petrolera. Esa decisión, inmediata tras el sondeo de la Policía, se tomó como un desafío público insistiendo en jugar a pesar de todo.

En la agitada tarde, el tercer personaje en discordia fueron los gobiernos locales de Ibagué, Cúcuta y Cali. En la ciudad fronteriza no se espera mucho público, ante la poca importancia del partido entre motilones y verdolagas. Por eso, todo se concentró en los departamentos del Tolima y Valle del Cauca.

La Alcaldía de Ibagué dio las garantías para que el duelo clave entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla se juegue con normalidad. La capital musical de Colombia no ha sido protagonista de las marchas del paro nacional que inició el 21 de noviembre y que ya lleva seis días de actividad, cifra que sigue aumentando.

Ante el respaldo, Dimayor confirmó que se juega, salvo eventos de último momento. Para los directivos del fútbol colombiano la pelota debe continuar rodando y así será, al menos al cierre de esta edición.

En lo deportivo, Tolima y Junior disputarán el partido más importante del miércoles, en Ibagué. Con el empate, los rojiblancos estarán en la final por tercer campeonato consecutivo. Al Tolima solo le sirve ganar para clasificar.

EN VIVO Deportes Tolima vs Junior de Barranquilla GRATIS ONLINE

Día: 27 de noviembre

Hora: 7:30 p.m.

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)