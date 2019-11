Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional: El partido de la gaseosa

Atlético Nacional despide un año para el olvido en Cúcuta. Allí, enfrentará al conjunto motilón, en un partido que tiene un atractivo nulo. Los dos equipos chocan sin posibilidades de entrar a la final y sin otros objetivos por alcanzar. El Verde Paisa sabe que en la próxima temporada disputará la Copa Sudamericana, mientras que Cúcuta está contento con haber mantenido la categoría. El link para ver EN VIVO Cúcuta Deportivo vs Atlético Nacional GRATIS ONLINE lo encuentra más abajo.

No obstante, para varios futbolistas verdolagas, el juego de esta tarde determinará el futuro. El presidente del club avisó que el plantel se achicará, por lo que muchos se irán. Además, con la consecución de refuerzos, esa lista se hará aún más larga.

Mientras tanto, Cúcuta Deportivo enfrentará el partido con la zozobra de los pagos de sueldos no saldados. El plantel afrontó con entereza los cuadrangulares y aunque no le alcanzó, tuvo mucha dignidad. Ahora, muchos de los jugadores quieren despedirse de la afición con una alegría, sabiendo que no renovarán con el cuadro motilón.

EN VIVO Cúcuta Deportivo vs Atlético Nacional GRATIS ONLINE

Día: 27 de noviembre

Hora: 5:00pm

Canal: Canal RCN (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)