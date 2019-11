Juventus vs. Atlético Madrid: Cristiano contra los colchoneros, una vez más

Tras la pausa por fecha FIFA, vuelve la Champions League y lo hace con toda la furia. Una cartelera de ocho partidos entre los que destacan el Real Madrid vs. PSG y Juventus vs. Atlético Madrid, con Juan Guillermo Cuadrado convocado. El link para ver EN VIVO Juventus vs Atlético Madrid GRATIS ONLINE lo encuentra más abajo.

Dos favoritos al título tendrán otro capítulo más de un duelo picante. En la anterior Champions se cruzaron en octavos de final y la Juventus dio vuelta un 0-2 en la ida, con una goleada 3-0 con hat-trick de Cristiano Ronaldo. En esta edición ya tuvieron otro encuentro muy caliente, en el que el 2-2 dejó muchas heridas abiertas.

Ahora, con Cristiano Ronaldo en el ojo del huracán por un supuesto conflicto con Maurizio Sarri, la Juventus quiere clasificar. Lo mismo busca el Atlético de Madrid, que está más comprometido con el ingreso a octavos.

En cancha puede estar Juan Guillermo Cuadrado, el lateral preferido por Maurizio Sarri. El colombiano dejó atrás dolores y fue titular en la Serie A, por lo que repetiría en Champions.

EN VIVO Juventus vs Atlético Madrid GRATIS ONLINE

Día: 26 de noviembre

Hora: 3:00pm

Canal: ESPN (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)