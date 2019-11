Mariana Pajón se pronunció sobre el paro nacional, pero le dicen que “al final no dijo nada”

La situación que vive el país ha llevado a que diferentes personas se pronuncien. Actores, políticos y hasta deportistas han hablado sobre el paro nacional. Razón por la que Mariana Pajón no fue la excepción. La Reina del BMX escribió un mensaje en sus redes sociales, específicamente en Twitter, dando su punto de vista.

“Por los colombianos que quieren construir, por los niños, animales, páramos, por los deportistas y los que aportan positivamente. Esto no es de izquierda o derecha, de ningún partido, ni de extremistas. No me representan los agitadores. Los que queremos lo mejor para Colombia somos más”

Por los Colombianos que quieren construir, por los niños, animales, páramos, por los deportistas y los que aportan positivamente. Esto no es de izquierda o derecha, de ningún partido, ni de extremistas. No me representan los agitadores.

Los que queremos lo mejor para 🇨🇴 somos más pic.twitter.com/GhjzPBL6ar — Mariana Pajon (@marianapajon) November 23, 2019

Sin embargo, la reacción de sus seguidores no fue la esperada. A pesar de que algunos la apoyaron y le agradecieron sus palabras, más de uno la tildó de ‘tibia’. Y es que aquellas personas argumentan que “no se sabe si apoya o no al paro o si defiende al Gobierno”.

Muy lindo pero no dice nada — Ramiro Velásquez Gómez (@ramirociencia) November 23, 2019

y que dijo? al final no tengo claro si está apoyando al paro o al gobierno. — Comesañista Bicampeón (@AndresFelipeBl9) November 23, 2019

ah pero votando por duque — Ξdgar! 🤖 (@ed_the_engineer) November 23, 2019

Escribiste mucho y no dijiste nada — Sergio Galindo =^_^= (@segalindoa) November 23, 2019

Cabe resaltar que Mariana Pajón se unión a un extenso grupo de deportistas que ya han hablado sobre el paro nacional. Sofía Gómez, Egan Bernal y Juan Guillermo Cuadrado han sido algunos de los que también han hablado sobre la situación del país.

Siga a Publimetro Colombia en Google News

También le puede interesar: