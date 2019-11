Leyenda del ciclismo español no se guardó nada contra el Movistar por la salida de Nairo

Sin lugar a dudas una de las grandes sorpresas del mercado de pases en el ciclismo tuvo como protagonista a Nairo Quintana. El boyacense dejó las filas Movistar Team después de varios años y, ahora, correrá con el Arkea. Allí, espera conseguir el anhelado título del Tour de Francia.

Sin embargo, la salida de Nairo no fue la única que se presentó en el Movistar. Razón por la que Miguel Induraín, histórico del ciclismo español, no dudó un segundo en pronunciarse al respecto. En entrevista para el diario AS, expresó el disgusto con la escudería por lo hecho.

“Ha habido una espantada grande. Me extraña este cambio brusco, ya que es un equipo que suele mantener la estructura. Se han ido Nairo, Carapaz, que este año ganó el Giro. Es una estrategia que otros años no había. Espero que los nuevos fichajes mantengan el nivel porque esos cambios pueden sentar mal, aunque ellos sabrán por qué lo han hecho. Con Valverde y Enric Mas, si encuentra su sitio, nos dará muchas alegrías”

Recordemos que Nairo Quintana se coronó campeón del Giro de Italia y de La Vuelta a España con el Movistar Team. De igual manera, consiguió tres podios del Tour de Francia.

