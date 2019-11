Tolima vs. Cúcuta: los pijaos, a picar en punta en el grupo para acercarse a la final

Continúan los cuadrangulares de la Liga Águila 2-2019. En esta ocasión, el estadio Manuel Murillo Toro se vestirá de gala para un importante partido. Pijaos y motilones protagonizarán una verdadera batalla en la cancha. Y es que los locales están cerca de la final, mientras que los visitantes no tienen más remedio que ganar para no despedirse de la posibilidad de clasificar. (Encuentre más abajo el link para Ver EN VIVO Deportes Tolima VS Cúcuta Deportivo ONLINE GRATIS AHORA STREAMING Liga Águila)

Alberto Gamero se las trae. Nuevamente, el director técnico está dando la batalla frente a los considerados grandes. De hecho, lidera el grupo conformado por Atlético Nacional y Junior de Barranquilla. Por eso, espera hacer respetar su casa para sumar otros tres puntos y mantenerse en la cima. No obstante, no será nada fácil y el Cúcuta no bajará los brazos y peleará hasta el final.

Ver EN VIVO Deportes Tolima VS Cúcuta Deportivo

Día: 20 de noviembre

Hora: 5:00 p.m.

Canal: RCN Televisión (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

