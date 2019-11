¡Gran asistencia de Stefan Medina! Mateus Uribe abrió el marcador contra Ecuador

Intenso juego en el Red Bull Arena. Después de la aceptable presentación de la selección Colombia frente a Perú, no había más remedio que corregir errores y mejorar la imagen. Y es que las críticas contra el proceso de Carlos Queiroz no se han hecho esperar. (Encuentre más abajo el video del gol de Mateus Uribe con Colombia VS Ecuador en partido amistoso)

Desde el pitazo inicial, la Tricolor salió en busca del primer tanto de la noche. De hecho, el guardameta Johan Padilla evitó en repetidas ocasiones la apertura del marcador, atajándole dos remates con destino de gol a Alfredo Morelos.

Sin embargo, el 1-0 era crónica de una muerte anunciada. Prueba de ello fue que a los 42 minutos, Mateus Uribe recibió una excelente asistencia de Stefan Medina para el primer grito colombiano, prendiendo la fiesta en Estados Unidos.

Eso sí, no se debe desconocer el trabajo de Ecuador. Los dirigidos por Jorge Célico también exigieron a David Ospina en dos ocasiones. No obstante, la mala definición les impidió inflar las redes.

Video del gol de Mateus Uribe con Colombia VS Ecuador en partido amistoso

¡GOOOL de Colombia! ¡GOOOL de Mateus Uribe! Desde un tiro de esquina y a los 43 minutos de juego, la 'tricolor' abre el marcador frente a Ecuador https://t.co/BwiFZrEqrJ#VamosColombia pic.twitter.com/nDOoyvfnwC — Gol Caracol (@GolCaracol) November 20, 2019

Siga a Publimetro Colombia en Google News

También le puede interesar: