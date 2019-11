Los insólitos choques de Hamilton y Vettel en la carrera más loca de 2019 en la F1

La temporada 2019 de Fórmula Uno se merecía una carrera así. Aunque el campeonato de pilotos ya está definido, a favor de Lewis Hamilton, lo mismo que el de constructores, para Mercedes, el espectáculo siempre está garantizado.

No obstante, pocos previeron una carrera tan entretenida como la que se dio en Sao Paulo, en el Gran Premio de Interlagos. Allí, Max Verstappen se quedó con el triunfo, sin antes tener que superar a Lewis Hamilton en dos ocasiones en pista.

De hecho, el holandés de Red Bull fue catalogado como el piloto del día.

Sin embargo, lo más atractivo de la carrera fueron los incidentes que protagonizaron por un lado las Ferrari, y por otro Hamilton contra Alexander Albon.

En el primero de ellos, Charles Leclerc superó a Sebastian Vettel, esperando atacar a Albon para conseguir el podio. Sin embargo, el alemán le devolvió la maniobra y en ella, ambos se tocaron. Los dos autos del Cabalino Rampante quedaron por fuera de competencia.

The moment the race turned on its head 🤯 #BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/Y77NrJMJ0g

El otro golpe fue protagonizado por el campeón actual, Hamilton. El piloto británico cambió neumáticos a tres vueltas del final, esperando superar a Verstappen y ver la bandera a cuadros antes que nadie. Sin embargo, en su camino estaba antes el otro piloto de Red Bull, Albon.

Al intentar superarlo, Hamilton y Albon se tocaron, lo que le permitió al piloto de Toro Rosso, Pierre Gasly, superar a ambos y conseguir un histórico segundo puesto.

A first podium was in sight for Alex Albon, until this 😱

Lewis Hamilton received a post-race penalty, dropping him from third to seventh#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/s3tkcHVL7C

— Formula 1 (@F1) November 17, 2019