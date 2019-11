El jugador de Colombia que le 'sacó la piedra' a Queiroz, ante Perú

Para Carlos Queiroz no hay juegos amistosos. Son partidos de preparación que se tienen que jugar como si fueran oficiales y aquel que no esté enfocado, puede perder el cupo. El Míster da oportunidades, pero quien no la sepa aprovechar, tal vez no regresa.

Sin embargo, ante Perú hubo un futbolista que no conformó a Queiroz y además le colmó la paciencia. Se trata de Santiago Arias, jugador al que el DT había dejado por fuera de las últimas convocatorias, tras la Copa América. No obstante, su buen rendimiento en el Atlético de Madrid lo hizo retornar a la Tricolor.

El jugador que le sacó la piedra a Carlos Queiroz

Arias tuvo un desafortunado primer tiempo, errando pases y pasándola mal con Edison Flores. Su bajo rendimiento hizo que Queiroz brincara del banco de suplente y lo regañara, pidiéndole mayor concentración. El gesto llamó tanto la atención, que los comentaristas de la transmisión oficial lo destacaron.

Luego del regaño, Arias se mostró más como auxilio de Juan Guillermo Cuadrado y Luis Fernando Muriel, pero su rendimiento no creció de manera exponencial.

Tanto en la Copa América como en los anteriores amistosos, Queiroz se decantó por Stefan Medina. ¿Volverá el de Monterrey contra Ecuador?

