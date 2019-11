Lluvia de críticas contra la transmisión del partido Colombia vs. Perú

Nueva prueba para la Tricolor. Después de empatar contra Chile y perder frente a Argelia, Perú midió el nivel de la escuadra de Carlos Queiroz. Allí, en el estadio Sun Life de Miami, el combinado patrio ultimó detalles de cara a las eliminatorias camino al Mundial de Catar. Y es que cada vez resta menos tiempo para ello.

Como es habitual, el país se paralizó. Millones de colombianos se sentaron frente a sus televisores para seguir y alentar a la selección Colombia. Sin embargo, algunos expresaron su molestia por la transmisión del partido. A través de las redes sociales se pronunciaron y dijeron que el nivel de la cámara no era el adecuado.

Los hinchas de la Tricolor señalaron a Gol Caracol como el responsable del error. No obstante, se debe resaltar que esas críticas contra el canal no tenían fundamento, ya que Caracol no tuvo la culpa. Y es que en los partidos afuera de Colombia, Caracol no hace la producción.

Explícame esa camara de caracol en la transmisión del partido? — (⌐■_■) Edwin Jimenez ಠ_ಠ (@EdwinJimenezOso) November 16, 2019

#PERCOL son ideas mías o la transmisión de caracol está mal por la cámara principal que está muy enfocada en los jugadores y no deja ver bien la cancha — Enzo Tovar Ruiz (@tovar_enzo) November 16, 2019

Me esta mareando! 🤦🏻‍♀️ — Eu (@Mdlzu) November 16, 2019

El camarografo del partido Colombia 🇨🇴 – Perú 🇵🇪 del canal caracol, está haciendo pasantias??? — Nico Zorro 🇨🇴 (@navendanozo) November 16, 2019

La transmisión, en los primeros minutos, fue al estilo de los deportes americanos, es decir, la cámara cercana y planos cortos en medio de las jugadas. Por fortuna, con el paso del tiempo, todo se corrigió y los televidentes pudieron disfrutar sin problema lo restante del encuentro.

