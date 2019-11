La radical decisión que deberá tomar la Dimayor debido al paro nacional

Días llenos de tensión se viven en el país. La muerte de los menores de edad en el Cauca, la reforma laboral y otras iniciativas del Gobierno de Iván Duque llevaron a la programación de un paro nacional, que se llevará a cabo el próximo jueves 21 de noviembre. Razón por la que, de seguro, se tomarán medidas.

Uno de los aspectos que se vería afectado sería el fútbol profesional colombiano. La Liga Águila 2-2019 continúa su curso y la cuarta fecha se llevaría a cabo el miércoles 20 y jueves 21 de noviembre. Por eso, Carlos Antonio Vélez, en su programa ‘Palabras Mayores’, no dudó un segundo en hacerle una recomendación a la Dimayor.

“La semana entrante, 20 y 21, tendremos fecha, pero la Dimayor va a tener que revisar lo del 21. Lo mejor será que todo se juegue el 20 porque, seguramente, el 21 no se podrá jugar. Ese día está programado un paro nacional. Claro que todos tenemos derecho a reclamar y no estar de acuerdo, pero de ahí a vulnerar el principio de autoridad y atropellar los derechos de los demás hay un gran paso. Colombia es un estado de derecho y lo que la gente ha conseguido trabajando debe ser respetado. La Dimayor tendrá que tomar cartas en el asunto. Esto es de valentía y de dar la cara. El 20 tendremos que jugar todo porque el 21 no nos van a dejar a jugar”

