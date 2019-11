¿Por qué aseguran que Colombia suena para ser sede de un partido de las Grandes Ligas?

Maravillosa temporada para los colombianos en las Grandes Ligas. Prueba de ello es que el 2019 se convirtió en el año con mayor presencia cafetera en la máxima categoría del béisbol. De igual manera, varios de ellos brillaron. Basta con recordar lo hecho por Giovanny Urshela con los Yankees y Óscar Mercado con los Índios.

Esos excelentes resultados hicieron que regresara el auge de este deporte en el país. Y es que cada vez que uno de los colombianos entraba en acción, los amantes del béisbol se paralizaban. Por eso, sin lugar a dudas, el mayor sueño de ellos es presenciar un partido de las Grandes Ligas en Colombia.

En las últimas temporadas se hizo habitual la realización de juegos de la máxima categoría del béisbol en otros países alrededor del mundo. Razón por la que la idea de que se lleve a cabo un compromiso en Colombia no suena descabelladas. Además, la publicación realizada por la cuenta en español de las Grandes Ligas aumentó la ilusión.

"El béisbol de #LasMayores debe realizar un juego internacional en __________________. ✍️"

Allí, postularon a Barranquilla como una de las opciones. El estadio Édgar Rentería podría albergar tan importante evento. Eso sí, hasta el momento nada es oficial y se deberá aguardar por la decisión final. Asimismo, El Heraldo consultó a Jimmy Char, presidente de la Federación Colombiana de Béisbol, quien reveló si es o no factible.

“Incluso personalmente lo pedí en las oficinas de la MLB en Nueva York. No me han comentado nada oficial, pero desde que el estadio Édgar Rentería estaba en construcción, hemos manifestado nuestro interés, hasta el punto de ir a las oficinas a dejar oficialmente el interés, pero en ese momento no estaban pensando en otras sedes aparte de México y Londres. Este año también tuvimos otro contacto por el tema del Clásico Mundial, para ver si era posible hacer partidos de preparación (de equipos de Grandes Ligas) junto con otro país, pero tampoco lo ven viable ahora. Siempre han visto nuestra voluntad de tener un evento con Grandes Ligas”

