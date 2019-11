Revelan video completo del atraco sufrido por jugadores del Arsenal, Özil y Kolasinac

A comienzo de temporada, Mesut Ozil y Sead Kolasinac fueron asaltados al salir de un restaurante, en Londres. La situación quedó grabada en video y enseguida se volvió viral.

Incluso, los jugadores no pudieron viajar a Newcastle para la primera jornada del equipo del que hacen parte, el Arsenal. Las autoridades le recomendaron no exponerse al público, luego del intento de robo en el que Kolasinac se peleó con delincuentes armados.

Las imágenes, en su momento en blanco y negro, fueron remotas. Ahora surge un nuevo video en el que se muestra la imagen entera y a color de lo sucedido aquel día.

This is the moment Sead Kolasinac fought off two men wielding knives who tried to rob him and fellow Arsenal player Mesut Ozil.

Jordan Northover and Ashley Smith have pleaded guilty to attempting to steal watches from the pair in north London. pic.twitter.com/yz0ZvCWhI9

— BBC Newsbeat (@BBCNewsbeat) November 6, 2019