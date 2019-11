¿Quintero deja River? La MLS asegura que uno de sus equipos hizo una "oferta irresistible"

Juan Fernando Quintero es y será ídolo eterno de River Plate. Su gol en el estadio Santiago Bernabéu, para darle la Copa Libertadores al Millonario sobre Boca Juniors, lo dejó en la historia grande del club de Núñez.

Sin embargo, todo lo que empieza tiene un final y parece que el de 'Juanfer' en La Banda está muy cerca. El sitio oficial de la MLS asegura que una de sus franquicias le hará a River un "oferta irresistible", para tenerlo a partir de la próxima temporada.

¿Juan Fernando Quintero se va?

La liga de fútbol norteamericano se hace eco de las palabras de Carlos Antonio Vélez, en Planeta Fútbol de Antena 2. Según el periodista, el Inter de Miami, equipo propiedad de David Beckham, es quien seduce al colombiano para llevárselo.

Juanfer tiene una cláusula de rescisión de 30 millones de dólares y al parecer la nueva franquicia pagará esa cantidad para hacerse con el dos veces mundialista.

No obstante, los medios argentinos aseguran que Juanfer no quiere ir a la MLS. River no vería con malos ojos su marcha a cambio de tal dinero, con el ánimo de aliviar sus finanzas.

Por lo pronto, Quintero está enfocado en tener minutos en la final de la Copa Libertadores de América, ante Flamengo. Desde que retornó de su lesión, ha tenido buenos minutos de juego, pero todavía no fue titular ni jugó 90 minutos en un encuentro.

También le puede interesar: