La oferta de Nacional por Ricardo Márquez y que el Unión considera ridícula

Atlético Nacional sueña con ser campeón de la Liga Águila. Ad portas de los cuadrangulares finales, el equipo paisa es uno de los máximos favoritos para quedarse con la estrella.

Sin embargo, no es en lo único que piensa el club verdolaga por estos días. Antes que lo coja el fin de año, el Verde de la Montaña ya define el plantel de la próxima temporada. Una de las principales preocupaciones son los refuerzos y en ese apartado ya se están moviendo.

El primer apuntado para reforzar la plantilla es el delantero estrella del Unión Magdalena, Ricardo Márquez. Descendido con el Ciclón en la semana anterior, el 'Caballo' es uno de los jugadores más pretendidos en el fútbol colombiano.

Sin embargo, la primera oferta de Atlético Nacional resulta insuficiente para el equipo de Santa Marta. El club verdolaga quiere a Márquez a préstamo, con opción de compra.

La oferta de Nacional por Ricardo Márquez

La razón por la que Nacional no quiere apostar con dinero por el futbolista sub 23 es la poca solvencia económica del equipo, según dijeron directivos del club a El Vbar de Caracol Radio. Además, los antioqueños no quieren que le suceda lo que le pasó en años anteriores con delanteros como Omar Duarte y Gustavo Torres, quienes no dieron la talla, por ejemplo.

No obstante, Unión Magdalena desestimó esta primera oferta, aunque está dispuesto a escuchar una nueva. El club samario no descarta ceder a préstamo al futbolista, siempre y cuando el cargo y la opción sean altas.

