El penalti que reclamó todo el Real Madrid en el empate con el Betis (0-0)

Una oportunidad en el estadio Santiago Bernabéu. Luego de la derrota del Barcelona, ante el Levante, la fecha le concedió al Real Madrid la oportunidad de tomar la punta del campeonato, si vencía al Betis.

Por eso, Zinedine Zidane mandó a la cancha al tridente en el que está confiando: Eden Hazard, Karim Benzema y el juvenil brasileño Rodrygo. A pesar de tener Champions entre semana, el Madrid salió con su once de gala, salvo Marcelo.

Luego de unos primeros buenos minutos, el Madrid volvió a entrar en la nebulosa. El primer tiempo favoreció al Betis en el trámite, aunque no hubo fortuna ni de un lado, ni de otro.

Con el cero a cero en el marcador, Real Madrid puso toda la carne en el asador. El segundo tiempo favoreció de principio a fin al club blanco, pero con poca eficacia. La más clara de todas la tuvo en sus pies Vinicius, pero el portero Joel Robles la atajó.

El penalti que reclamó el Real Madrid en empate con Betis

No obstante, el Madrid pide una mano que el árbitro no quiso revisar en el VAR. El centro del francés Karim Benzema pegó en el brazo del defensor, pero el juez dijo que no.

Con el empate, Real Madrid alcanzó la punta, pero la comparte con el Barcelona. Sin embargo, el Granada puede subir a la punta, si le gana a la Real Sociedad este domingo.