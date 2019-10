Resultados de WWE Crown Jewel 2019 en Arabia Saudita

La gran fiesta de la WWE llegó a Arabia Saudita. El evento Crown Jewel se celebró en Riad con peleas fantásticas. La pelea del "bien" y el "mal" estuvo de nuevo en juego en varias de las luchas.

El evento comenzó con la batalla real de veinte hombres, buscando el contrincante de AJ Styles en la lucha por el campeonato de los Estados Unidos. En ella, dentro de tantas estrellas, brilló el emergente mexicano Humberto Carrillo.

Luego llegó el turno de un combate entre Brock Lesnar y Caín Velásquez. Allí, la Bestia defendía el título WWE y pudo retenerlo. No obstante, la intromisión de Rey Misterio hizo que el campeón saliera después de haber sufrido mucho.

It's finally happening. @BrockLesnar and @cainmma are striking up a storm at #WWECrownJewel ! @HeymanHustle pic.twitter.com/PcX3TC2wnH

A continuación, la gran batalla por encontrar a la mejor pareja de la WWE terminó con el triunfo de The OC. Luke Gallows y Karl Anderson vencieron entre otros a Robert Roode & Dolph Ziggler, The New Day, entre otras parejas.

Allow #TheOC's @LukeGallowsWWE & @KarlAndersonWWE to demonstrate what it's like to be in #TagTeamTurmoil with The BEST Tag Team in the WORLD! #WWECrownJewel pic.twitter.com/eY0BArqU4K

— WWE (@WWE) October 31, 2019