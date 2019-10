El desplante de una figura del Real Madrid a un niño causa indignación en el mundo

Ambiente tenso en la casa blanca y con justa razón. Los resultados obtenidos hasta el momento no son los mejores. Además, el rendimiento del equipo no convence a su hinchada. De hecho, las críticas no se han hecho esperar. Eso sí, uno de los grandes señalados es Zinedine Zidane, pero no es el único.

Un hombre que vive un presente para el olvido es Gareth Bale. El galés fue descartado por el entrenador francés previo al inicio de la temporada. No obstante, nunca llegaron a un acuerdo con los clubes de china y se vio en la obligación de quedarse en el Real Madrid. Por eso, Zidane no tuvo más remedio que contar con él.

Las lesiones no le han permitido a Bale brillar ni sumar la cantidad de minutos necesaria. Sin embargo, sigue siendo una de las grandes figuras del Real Madrid. No en vano es asediado por varios aficionados del conjunto merengue. Así aconteció en su regreso a Madrid, donde un niño lo persiguió por todo el aeropuerto.

El objetivo del pequeño era conseguir una fotografía o un autógrafo del delantero, pero se llevó una mala imagen. Y es que Gareth Bale ni siquiera volteó a mirarlo. Por eso, los mensajes de los miles de personas recriminándole su actitud no se hicieron esperar y las redes sociales explotaron contra el futbolista.

🤚 ¡ASÍ NO, BALE! Gareth ignora a un niño en su regreso a Madrid. ¡Lo estamos viendo en #JUGONES! pic.twitter.com/hsEeEzFplw — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 30, 2019

🤚 ¡ASÍ NO, BALE! Gareth ignora a un niño que le pedía un autógrafo. #JUGONES pic.twitter.com/zacAyquuAq — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 30, 2019

🔎 ¡PILLAMOS A BALE EN BARAJAS! ¿Ha dado explicaciones de su viaje a Londres? #JUGONES pic.twitter.com/SNjmSq3dX8 — JugoneslaSexta (@JugoneslaSexta) October 30, 2019

