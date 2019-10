(VIDEO) Luchador de MMA atacó al árbitro tras librarse de estrangulamiento

Una de las peleas preliminares de Bellator 232 se convirtió en escenario de un insólito momento, luego de conocerse que un luchador de MMA atacó al árbitro tras librarse de estrangulamiento. Y es que uno de los participantes del combate intentó derribar al árbitro creyendo que se trataba de su rival. ¿Por qué se dio este suceso?

La escena, publicada posteriormente en Facebook y otras redes sociales, nos deja ver que durante el enfrentamiento entre los peleadores estadounidenses Devin Powell y Marcus Surin. El evento se desarrolló en el Mohegan Sun Arena de Connecticut, Estados Unidos, y allí, Surin se vio sometido a una guillotina montada.

Fue entonces cuando el peleador neoyorquino de 38 años, le mostró el pulgar hacia arriba al árbitro en señal de que estaba dispuesto a continuar; sin embargo, al librarse del estrangulamiento, el luchador se puso de pie e intentó derribar al referí tomándolo por su pierna.

El atleta estaba tan confundido que fue a agredir al árbitro. Powell, por su parte, pensaba que la pelea seguía, pero se dio cuenta de lo ocurrido y comenzó a celebrar. Esto causó el asombro de los comentaristas, asistentes al evento y aficionados a este deporte.

"If you take a single leg on the ref, you’re gonna have a bad time"@DevinPowellMMA gets the finish at the 🛎 #Bellator232 pic.twitter.com/BdwsnnzssC

— Bellator MMA (@BellatorMMA) October 27, 2019