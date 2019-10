¡Con todo su arsenal! Valverde eligió a sus mejores hombres para derrotar al Valladolid

Poco a poco, los blaugranas encuentran el camino. Eso sí, aún restan muchos errores por corregir y varios aspectos para mejorar. No en vano, la lluvia de críticas no se ha hecho esperar. Y es que si bien los resultados los han conseguido, el rendimiento del conjunto no ha sido el mejor. (Encuentre más abajo la alineación titular confirmada de Barcelona vs Real Valladolid)

Los planteamientos de Ernesto Valverde no convencen. De hecho, es el principal señalado por parte de la hinchada. Sin embargo, las individualidades le han salvado los papeles. El tridente conformado por Lionel Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann llama a la calma con goles.

El Granada firma una maravillosa temporada y pelea mano a mano con los grandes. De igual manera, Atlético de Madrid y Real Madrid, a pesar de no vivir presentes tan positivos, no dan tregua en la parte alta de la tabla. Razón por la que el Barcelona no tiene más remedio que hacerse con los tres puntos.

Para conseguir su objetivo, el director técnico del club culé no especuló y alineó a sus mejores hombres, aprovechando que no tiene bajas importantes. Además, el próximo partido del Barcelona será contra Levante, el próximo 2 de noviembre. Por eso, no se vio en la necesidad de dar descanso a ninguno de sus habituales titulares.

Alineación titular confirmada de Barcelona vs Real Valladolid

Marc-André ter Stegen; Nelson Semedo, Gerard Piqué, Clément Lenglet, Jordi Alba; Arturo Vidal, Sergio Busquets, Frenkie De Jong; Lionel Messi, Antoine Griezmann y Luis Suárez

