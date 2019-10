¡Duro golpe! ¿Nairo Quintana se despide de correr las tres grandes en el 2020?

Uno de los deportistas más grandes del país es, sin lugar a dudas, Nairo Quintana. El boyacense se ha hecho historia, dejando en alto el nombre de Colombia en repetidas ocasiones. Razón por la cual, cada movimiento o noticia que gira en torno a él causa revuelo.

Nairo protagonizó uno de los cambios más importantes en el ciclismo. Después de varios años, abandonó las filas del Movistar Team para unirse al Arkea Samsic. Allí, espera ser líder indiscutido y conseguir el tan ansiado Tour de Francia.

Sin embargo, había un gran problema. Y es que la nueva escuadra del colombiano no pertenecía a la categoría World Tour. Razón por la cual no podía correr Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España. Eso sí, existía una pequeña posibilidad y era que la UCI decidiera incluir al Arkea en dicho grupo World Tour.

La esperanza no se había perdido, pero todo se desvaneció. La Unión Ciclista Internacional confirmó todas y cada uno de los equipos que estarán en el World Tour y no aparece el Arkea. Por eso, la única posibilidad de que Nairo corra las tres grandes o alguna de ellas será por invitación de la UCI, de lo contrario no sucederá.

La incógnita surge con las declaraciones del boyacense, el pasado 23 de octubre. En el marco de la presentación del ‘Gran Fondo Nairo Quintana’, expresó: “les quiero dar tranquilidad de que vamos a hacer un buen Tour de Francia. El Arkea está muy bien estructurado”. Es así como deberá aguardarse hasta el próximo año para conocer si recibirán o no la invitación por parte de la UCI.

