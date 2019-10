¡Jorge Luis Pinto eligió! Definida la titular de Millonarios para vencer a Santa Fe

Complicada situación vive el equipo embajador. Después de un inicio prometedor, donde pelearon por el liderato, ahora luchan por ingresar al exclusivo grupo de los ocho. Y es que los resultados no han sido los mejores. De hecho, la última victoria fue el 26 de septiembre, cuando se impusieron 2-1 sobre Alianza Petrolera. (Encuentre más abajo las alineaciones titulares confirmadas de Millonarios VS Santa Fe Liga Águila 2-2019)

Las críticas no se han hecho esperar. Si bien el nivel de los jugadores no es el mejor, el principal señalado es Jorge Luis Pinto. Las decisiones del director técnico no han gustado en gran parte de la hinchada. No en vano, llegó a hablarse de una posible salida del banquillo albiazul. Sin embargo, siguió al frente del barco y espera salvarlo.

El clásico más reciente quedó en manos de Independiente Santa Fe. En aquel entonces, Maicol Balanta anotó el único tanto de la noche. Por eso, el estratega de Millonarios tomó las medidas necesarias para evitar cometer los mismos errores y hacerse con la victoria, alineando a quienes considera son sus mejores hombres.

Alineaciones titulares confirmadas de Millonarios VS Santa Fe Liga Águila 2-2019

Wuilker Faríñez; Jair Palacios, Alex Rambal, Luis Payares, Felipe Banguero; Jhon Duque, César Carrillo, David Macalister Silva; Juan David Pérez, Hansel Zapata y José Ortiz

