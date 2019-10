Zidane se la juega con estos 11 titulares en Estambul, ante Galatasaray

Real Madrid está en la cuerda floja y Zinedine Zidane lo sabe. Si pierde en Estambul ante el Galatasaray necesitará de un milagro para clasificar en la Champions League. La Alineación titular confirmada de Real Madrid vs Galatasaray en Estambul la consigue más abajo.

Por eso, si ha de morir, que sea con las botas puestas. Zizzou deposita la confianza en sus mejores hombres, para que le salven la cabeza. Aunque no contará con Luka Modric ni Gareth Bale, el francés recupera a un soldado: Toni Kroos.

El alemán será titular por delante de James Rodríguez. El medio del campo será conformado por Kroos junto a Casemiro y Federico Valverde.

No obstante, James puede aparecer aún en el once inicial, pero en el frente de ataque. Allí, por derecha, compite por un cupo con Isco Alarcón y Vinicius Jr. No obstante, el colombiano es el que más opciones tiene de iniciar.

Al lado del que decida Zidane por derecha estarán presente Karim Benzema y Eden Hazard.

En la zona defensiva, la gran novedad será la ausencia de Marcelo. Tras la pobre imagen dejada en Mallorca, Zidane probará con Ferland Mendy en el lateral izquierdo. Los otros tres zagueros serán los de siempre: Dani Carvajal, Raphael Varane y Sergio Ramos.

Todos por delante del belga Thibaut Courtouis, a quien se le renueva la confianza en el arco.

Alineación titular confirmada de Real Madrid vs Galatasaray en Estambul

Real Madrid formará con:

Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Valverde; James, Benzema, Hazard. El DT, Zinedine Zidane.

También le puede interesar: