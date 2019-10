Dimayor reprogramó fecha entre semana para evitar ventajas deportivas

Será una fecha que definirá mucho, casi todo. Por eso, un día, una hora o un minuto de ventaja, cuentan. Tal motivo obligó a la Dimayor a reprogramar la fecha entre semana, con el fin de no otorgarle ventajas deportivas a ninguno de los equipos que están luchando por mantenerse en primera división.

La jornada que tiene a equipos comprometidos con la permanencia se disputará de manera integra el jueves, en horas de la tarde. Los juegos La Equidad vs. Jaguares, Unión magdalena vs. Atlético Bucaramanga, Deportivo Pasto vs. Rionegro Águilas y Atlético Huila vs. Independiente Medellín se disputarán en simultáneo a las 3:30 de la tarde del próximo jueves 24 de octubre.

También le puede interesar:

Sorprende la ausencia de Envigado en este horario, ya que el equipo naranja todavía no está salvado de manera absoluta. Los antioqueños enfrentarán a Atlético Nacional, el miércoles al caer la tarde.

Una combinación de resultados puede descender a los conjuntos que hoy están comprometidos, Huila y Unión Magdalena.

El resto de la jornada se disputará como estaba pautado. El miércoles habrá clásico en el estadio El Campín entre Millonarios y Santa Fe. El jueves completan los juegos Alianza Petrolera vs. Junior, Cali vs. Once Caldas y Tolima vs. Patriotas.

Dimayor reprogramó la fecha 19 entre semana de la Liga Águila

Miércoles

Atlético Nacional vs. Envigado (6:30pm)

Millonarios vs. Santa Fe (8:30pm)

Jueves

La Equidad vs. Jaguares (3:30pm)

Dep. Pasto vs. Rionegro (3:30pm)

Huila vs. Medellín (3:30pm)

Unión Magdalena vs. Bucaramanga (3:30pm)

Alianza Petrolera vs. Junior (5:30pm)

Dep. Cali vs. Once Caldas (6:30pm)

Tolima vs. Patriotas (8:30pm)

Viernes

Cúcuta vs. América de Cali (7:30pm)

También le puede interesar: