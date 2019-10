Polémicas decisiones de Dimayor y Federación prenden las alarmas de cara al paro de futbolistas

Día clave para el fútbol profesional colombiano. En medio de las diferentes peticiones por parte de los jugadores, en cabeza de Acolfutpro, se han presentado diversas polémicas. Y es que ni la Dimayor ni la Federación Colombiana de Fútbol han cedido. De hecho, se habla de un posible paro.

Razón por la cual, se pactó una reunión para este lunes 21 de octubre a las 10 de la mañana con el ministro de Trabajo. Sin embargo, en las últimas horas se conocieron unas declaraciones que prendieron las alarmas. El primero en pronunciarse fue Álvaro González, vicepresidente de la Federación. Así lo expresó en entrevista para Caracol Radio.

“No hay cierre al diálogo, lo que pasa es que no veo que la Federación firme contratos con jugadores en Colombia. La Federación no tiene que negociar contratos con trabajadores que no son suyos ni con sindicatos que no tienen nada que ver, igualmente la Dimayor. Los que deben asistir a la reunión son los 36 clubes”

De igual manera, según informó Futbolred de El Tiempo, Jorge Enrique Vélez tampoco asistirá a la reunión pactada. El presidente de la Dimayor se excusó con el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio de Trabajo, Carlos Baena.

"En la carta enviada al Viceministro, la Dimayor expresa que ellos no son empleadores de los futbolistas asociados a Acolfutpro, situación por la que no puede celebrar acuerdo con esta asociación, que desde hace varias semanas envío varias peticiones que ni siquiera han sido discutidas"

#ElVBARCaracol 🇨🇴⚽ Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, no asistirá a la reunión que se llevará a cabo el día de hoy con Acolfutpro, convocada por la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos. El máximo dirigente asume no tener competencia para esos acuerdos pic.twitter.com/viAnPBG82q — El VBAR (@VBarCaracol) October 21, 2019

Es así como, todo queda en mano de los futbolistas. Ellos, representados por Acolfutpro, será quienes decidan si entran en paro o no y bajo qué medidas. Y es que algunos aseguran que el torneo continuaría, pero con jugadores Sub-20.

