Yerry Mina se vistió de héroe en partido de Everton VS West Ham, y fue seleccionado como el mejor jugador del compromiso.

Los colombianos en el exterior no dejan de sorprender por el buen nivel que algunos están mostrando.

El defensa central Yerry Mina, actual jugador del Everton de Inglaterra, se llevó los aplausos y reconocimientos tras hacer un muy buen partido VS West Ham United.

El jugador nacido en el Cauca, tuvo un par de cierres que evitaron que su rival convirtiera gol.

También estuvo muy seguro en el juego aéreo, ganando la mayoría de duelos individuales por el aire.

El Everton llega así a su tercer triunfo en la Premier League, con un total de 10 puntos ocupando el puesto 13.

Esta victoria es importante para el conjunto azul de Inglaterra, ya que se alejan un poco de la zona de descenso.

El primer gol del compromiso lo anotó el brasileño Bernard al minuto 17 del primer tiempo.

El segundo tanto fue obra de Gylfi Sigurdsson, tras enganchar a un jugador del West Ham y sacar un soberbio disparo al ángulo derecho del portero, el cual se estiró pero no logró atajar el buen remate de Sigurdsson.

El compromiso fue válido por la novena fecha de la Premier League.

El siguiente duelo del Everton será contra el Brighton en condición de visitante.

⭐️ | Another excellent performance… Yerry Mina is your Man of the Match! 💙

Presented by @eToro. #EVEWHU pic.twitter.com/1eBy068fd3

— Everton (@Everton) October 19, 2019