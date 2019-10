Radamel Falcao hizo mucha falta en la Selección Colombia durante la gira de octubre. El empate ante Chile, la derrota 3-0 contra Argelia y sobre todo la ausencia de gol, hicieron extrañar aún más al Tigre.

Sin embargo, con Carlos Queiroz en el ojo del huracán, salta la noticia que el samario no será convocado tampoco en noviembre. Esta vez la razón no será táctica ni por decisión del DT. El Tigre arrastra una molestia en el talón de Aquiles y no alcanzará a recuperarse para los duelos ante Perú y Ecuador.

La noticia la entregó Julián Capera en El VBar de Caracol Radio.

Radamel Falcao no será convocado para los amistosos de noviembre

De hecho, un asistente del entrenador portugués viajó a Turquía para estar atento a lo que suceda con Falcao. El colombiano se está tratando, aunque se espera que no haya necesidad de operarlo.

Radamel Falcao García no viste la camiseta de la Selección Colombia desde el juego contra Chile, en la Copa América. Allí fue titular, saliendo en la segunda mitad reemplazado por Duván Zapata.

Se espera que James Rodríguez, quien también faltó en la última convocatoria, sea convocado en la lista que se entregará en los próximos días.

Real Madrid y Galatasaray, los equipos de los colombianos, jugarán dos partidos por Champions League antes de la próxima fecha FIFA.

