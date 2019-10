Las inesperadas declaraciones de Egan Bernal que pusieron a pensar a todo el país

Año de ensueño para el joven maravilla. El hombre del Team Ineos se proclamó campeón de la París-Niza, Vuelta a Suiza, Giro del Piemonte y el Tour de Francia. De hecho, este martes se presentó el recorrido del próximo Tour, donde Egan estuvo presente y entregó varias declaraciones.

Uno de los puntos que más llamó la atención giro en torno a su presencia en el Tour de Francia. Y es que aún no sabe aun si lo correrá. Eso sí, no descarta disputar el Giro de Italia en lugar de la ronda gala.

"Tengo que ver si disputo el próximo Tour. Depende del equipo y de los recorridos (…) Parece que el Tour viene bien para mí, pero antes de conocer el recorrido la idea era esperar y ver el recorrido del Giro. Es una decisión que no se toma a la ligera. Yo no puedo llegar y decir 'voy a estar en el equipo del Tour'. Somos un equipo y hay que encontrar la forma de repartir las carreras, dependiendo de qué carrera le va mejor a cada corredor"

Agregó que en Ineos hay otros grandes ciclistas como Chris Froome, Geraint Thomas o Richard Carapaz. Razón por la cual, en conjunto, analizarán cuáles son las mejores opciones para el equipo en cada una de las tres grandes vueltas.

Bernal, primer latinoamericano en ganar el Tour, aseguró que no se cierra a disputar solo la ronda gala. Muy ligado a Italia, el país que le acogió a su llegada a Europa, el joven ciclista reiteró que el Giro puede ser una posibilidad la próxima temporada.

"No me cierro a correr otras grandes vueltas. Hay tres grandes vueltas, vamos a ver los recorridos, qué piensa el equipo, qué piensa (el director) Dave (Brailsford), los otros corredores. No solo es una decisión mía. Tengo la mente abierta y no me cierro a la posibilidad de ir al Giro"

